Karine Dubernet – Carabistouille Le Bacchus Rennes 1 – 3 octobre Tarifs : 24€ et 18€

Campagnes électorales, affaires, corruption, promesses bidon… bienvenue au royaume des Carabistouilles ! Et si la démocratie n’était qu’un tour de passe-passe ?

Après Perlimpinpin, Karine Dubernet revient démonter, avec l’humour ravageur qu’on lui connaît, la plus grande illusion collective de notre temps : la démocratie. Des urnes à l’arnaque, des débats aux magouilles, elle moque le grand cirque électoral avec une jubilation contagieuse.

Des candidats plus lisses que leurs promesses, des partis sans partisans, des électeurs en PLS… bienvenue dans le plus grand numéro de prestidigitation politique !

Mais derrière la satire, une question : à quel moment le peuple a-t-il cessé de tenir la manette ?

Entre personnages déjantés et punchlines acérées, Karine Dubernet signe un seule-en-scène décapant où l’on rit jaune, bleu, rouge… et surtout très fort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T22:15:00.000+02:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8195-karine-dubernet-carabistouilles-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

