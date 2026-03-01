Karting Nocturne du 27 Mars Karting de Saintes Les Gonds
Karting Nocturne du 27 Mars Karting de Saintes Les Gonds vendredi 27 mars 2026.
Karting Nocturne du 27 Mars
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Nocturne le 27 Mars sur inscription. Viens défier tes chronos et les autres !
.
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nocturne on March 27 with registration. Come and challenge your times and those of others!
L’événement Karting Nocturne du 27 Mars Les Gonds a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge