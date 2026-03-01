Karting Nocturne du 27 Mars Karting de Saintes Les Gonds

Karting Nocturne du 27 Mars

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Nocturne le 27 Mars sur inscription. Viens défier tes chronos et les autres !

.

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Nocturne on March 27 with registration. Come and challenge your times and those of others!

L’événement Karting Nocturne du 27 Mars Les Gonds a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge