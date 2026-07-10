Katerine & Dominique A : Manque moi moins STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 32€ | Carte Stereolux : 27€ | Abonné·e partenaire : 27€

Au début des années 90, plusieurs points communs reliaient le nantais au vendéen : un démarrage de carrière simultané, l’avant-garde d’une nouvelle chanson française version minimaliste, puis une différence esthétique qui s’est creusée au fil des années : deux personnages public presque à l’opposé, mais une amitié jamais altérée. Les réunir sur scène est autant pour leur plaisir que le nôtre et après une création de ce spectacle au Printemps de Bourges 2026, ils prolongent ce bonheur avec 3 dates supplémentaires et uniques. “Si t’es là, tout me va “ disent-ils à l’unisson. S’ils sont là tout nous va !

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/katerine-dominique-manque-moi-moins-15122026-1900



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