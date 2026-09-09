KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne, Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur, Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel breton - Yezhoù Ha Sevenadur · Saint-Herblain
Informations pratiques
KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne Samedi 19 septembre, 10h00 Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur Loire-Atlantique
visites en breton ou en français
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne
12, avenue de l’Angevinière
Visites en breton ou en français
De 10 h à 16 h 30 – Accès libre
Les missions de l’association KDSK, créée en 1999, ont été transférées à l’office public de la langue bretonne au 1ᵉʳ janvier 2024 afin d’assurer la continuité de ce centre de ressources culturelles.
Les journées européennes du patrimoine 2025 seront encore une fois l’occasion pour le KDSK de partager les ressources qu’il met en valeur et de présenter son travail de numérisation de documents en breton ou bilingues breton-français : fonds documentaire (d’affiches, photos et autres supports de communication) ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public, rares ou souvent trop fragiles pour être manipulés.
Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire
KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne
©KDSK
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