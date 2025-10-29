Keen’V Troyes

Keen’V

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:30:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.



On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous.



J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix.



J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.



Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.



Cette tournée, c’est la nôtre.



Prêts à écrire ensemble la suite de l’histoire ?” .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

