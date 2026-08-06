Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ? Colmar
mercredi 7 octobre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ?
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Il s’appelle Ken, et alors ? Elle se fait bien appeler Augustine.
Il s’appelle Ken, et alors ? Elle se fait bien appeler Augustine.
C’est toute la magie des sites de rencontre s’inventer un prénom, une vie, pour se donner plus de chance en donnant du peps à son histoire !
Surtout quand on a 60 ans et que le doute s’installe !
Sauf que pour Claire, c’est son vrai prénom, les réseaux sociaux, ce n’est pas son truc. On se prend vite les pieds dans le tapis et là, la réalité rattrape vite la fiction ! .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
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English :
His name is Ken—so what? She certainly goes by Augustine.
L’événement Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ? Colmar a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Colmar
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