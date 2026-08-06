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Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ? Colmar

mercredi 7 octobre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
3 Place Unterlinden
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif

Colmar

Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ?

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Il s’appelle Ken, et alors ? Elle se fait bien appeler Augustine.
Il s’appelle Ken, et alors ? Elle se fait bien appeler Augustine.

C’est toute la magie des sites de rencontre s’inventer un prénom, une vie, pour se donner plus de chance en donnant du peps à son histoire !

Surtout quand on a 60 ans et que le doute s’installe !

Sauf que pour Claire, c’est son vrai prénom, les réseaux sociaux, ce n’est pas son truc. On se prend vite les pieds dans le tapis et là, la réalité rattrape vite la fiction !   .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02  reservation.theatre@colmar.fr

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English :

His name is Ken—so what? She certainly goes by Augustine.

L’événement Ken Ou Comment Rencontrer L’Homme De Sa Vie ? Colmar a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Colmar

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