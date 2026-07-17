KEN ou comment rencontrer l’homme de sa vie ?, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

KEN ou comment rencontrer l’homme de sa vie ? Dimanche 6 décembre, 17h00 Salle Le Vallon Finistère

Tarif A+

Normal 36 €

Réduit 31 €

Jeune 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:15:00+01:00

Fin : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:15:00+01:00

Il s’appelle Ken, ben oui et alors ? Elle, elle se fait bien appeler Augustine. C’est ça, non, la magie des sites de rencontre ? S’inventer un prénom, se fabriquer une vie idéale, être plus beau, plus fort, histoire de se donner un peu plus de chance ou de courage en ajoutant du brillant à sa propre

histoire.

Oui mais bon, ça, ce bla-bla, il faut bien dire que ça ne fonctionne qu’un temps…

Alors quand vient le moment où il faut franchir le pas de se voir « en vrai », la réalité reprend ses droits. L’âge qui avance, le corps qui a vécu, le travail monotone, les échecs passés et les désillusions viennent ternir la belle histoire racontée jusqu’alors.

D’autant plus que pour Claire, les réseaux sociaux, ce n’est pas vraiment son truc, alors le risque de se prendre les pieds dans le tapis à force de multiplier les mensonges est vite arrivé !

Ken, c’est un conte de fées contemporain mis en scène par Virginie Lemoine, où la princesse, la joyeuse Corinne Touzet, a 60 ans et où le prince charmant, le formidable Stéphane Giletta, ne déambule pas sur son fidèle destrier mais sur des sites de rencontre. Délicieusement d’actualité.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Entre quiproquos, mensonges et éclats de vérité, un conte de fées moderne qui prouve que l’amour prouve qu’il n’y a ni âge, ni filtre, ni mode d’emploi pour trouver l’amour.