Kenji Misumi : Trilogie du sabre, Le Cratère, Toulouse

Kenji Misumi : Trilogie du sabre Vendredi 1 mai, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/kenji-misumi-trilogie-du-sabre »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Trois films de Kenji Misumi Vendredi 1er mai 2026 à partir de 14h. On retrouve dans ces trois films de Kenji Misumi une approche nihiliste du sabreur nippon et de sa psyché – liée notamment aux écrit…