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Kepa le tilholier Musée Basque Bayonne

Kepa le tilholier Musée Basque Bayonne

Kepa le tilholier Musée Basque Bayonne mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Kepa le tilholier

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

10h en français, 11h15 en basque
La navigation autrefois sur la Nive et sur l’Adour. Pour les 2-4 ans. Durée = 45 min. 4€/enfant. Gratuit pour les adultes. Sur inscription avant la veille à midi.   .

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

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English : Kepa le tilholier

L’événement Kepa le tilholier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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