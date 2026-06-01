Kermesse 2026 Le Luart
Kermesse 2026 Le Luart samedi 27 juin 2026.
Le Luart
Kermesse 2026
Rue des Bains Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux à la fête de fin d’année de l’école Helen Keller, organisée par l’Amicale de l’école, avec le soutien des enseignants.
Spectacle des enfants à 11h.
Buvette & restauration (sandwich chipo/chips), gâteaux. .
Rue des Bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 11 51 99
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English :
L’événement Kermesse 2026 Le Luart a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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