Urt

Kermesse des 3 clochers

Salle Jean Castaing Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

10h messe

11h apéritif

13h repas ( salade Bayonnaise, escalope de porc à la portugaise, fromage, tarte aux pommes, café)

Tombola, mutxiko et jeux pour enfant viendront animer cette journée. .

Salle Jean Castaing Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 06 59

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English : Kermesse des 3 clochers

L’événement Kermesse des 3 clochers Urt a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque