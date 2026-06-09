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Kermesse des 3 clochers Urt

Kermesse des 3 clochers Urt

Kermesse des 3 clochers Urt mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Salle Jean Castaing

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urt

Kermesse des 3 clochers

Salle Jean Castaing Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

10h messe
11h apéritif
13h repas ( salade Bayonnaise, escalope de porc à la portugaise, fromage, tarte aux pommes, café)
Tombola, mutxiko et jeux pour enfant viendront animer cette journée.   .

Salle Jean Castaing Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 06 59 

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English : Kermesse des 3 clochers

L’événement Kermesse des 3 clochers Urt a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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