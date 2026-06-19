L’Hospitalet-du-Larzac

Kermesse des écoles

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Repas enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de fin d’année scolaire avec spectacle des enfants des écoles du RPI l’Hospitalet, La Couvertoirade, Sauclières.

Spectacle, Repas: Salade Saucisse ou Merguez Frites Gâteaux (sur réservation)

Les bénéfices seront reversés à l’APE du Larzac pour financer les projets pédagogiques.

Dès 18h à la salle des fêtes 9 .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 28 73 00 79

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English :

End-of-school-year celebration featuring a performance by children from the schools in the RPI of L’Hospitalet, La Couvertoirade, and Sauclières.

L’événement Kermesse des écoles L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)