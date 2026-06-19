Kermesse des écoles L’Hospitalet-du-Larzac
Kermesse des écoles L’Hospitalet-du-Larzac vendredi 19 juin 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
Kermesse des écoles
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Repas enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de fin d’année scolaire avec spectacle des enfants des écoles du RPI l’Hospitalet, La Couvertoirade, Sauclières.
Spectacle, Repas: Salade Saucisse ou Merguez Frites Gâteaux (sur réservation)
Les bénéfices seront reversés à l’APE du Larzac pour financer les projets pédagogiques.
Dès 18h à la salle des fêtes 9 .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 28 73 00 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
End-of-school-year celebration featuring a performance by children from the schools in the RPI of L’Hospitalet, La Couvertoirade, and Sauclières.
L’événement Kermesse des écoles L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à L'Hospitalet-du-Larzac (Aveyron)
- Coeur Larzac L’Hospitalet-du-Larzac 21 juin 2026
- Fête du village L’Hospitalet-du-Larzac 17 juillet 2026