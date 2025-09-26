L’Hospitalet-du-Larzac

Coeur Larzac

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une journée de randonnée à vélo afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ambassadeur Hugues Richard

Parcours mixte débutant 16 km

Vous débutez dans le cyclisme ou vous aimez simplement les balades tranquilles ? Optez pour la randonnée vélo débutant. Il s’agit d’un parcours facile qui vous permettra de découvrir et d’apprécier les merveilleux paysages du Larzac.

Parcours route 60 km

Si vous êtes un cycliste confirmé et que vous cherchez un défi, la randonnée vélo tourisme de 60 km est faite pour vous. Ce parcours plus exigeant vous fera traverser les paysages les plus impressionnants du Larzac. Préparez-vous à une expérience inoubliable !

Parcours mixte Gravel-VTT 55 km

Enfin, si vous êtes un fan de gravel ou de VTT, le parcours de 55 km est idéal pour vous. Avec sa distance intermédiaire, il convient à tous ceux qui aiment l’aventure, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Préparez-vous à une expérience passionnante sur les chemins du Larzac.

Parcours pédestre 10/12 km gratuit pour les accompagnants

Et pour ceux qui préfèrent la marche, nous avons également prévu un parcours pédestre de 10 à 12 km. C’est une excellente occasion de profiter de la beauté naturelle du Larzac tout en faisant de l’exercice.

Cette journée est organisée en faveur d’actions caritatives et humanitaires. En y participant, vous contribuerez non seulement à passer une journée agréable, mais vous aiderez également ceux qui en ont le plus besoin.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur notre site. Vous pouvez également vous inscrire sur place à partir de 8h le jour de l’événement. .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of cycling to combat cardiovascular disease. Ambassador: Hugues Richard

L’événement Coeur Larzac L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)