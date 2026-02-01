Festival Zicos du Larzac

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Des groupes de zicos se sont donnés rendez-vous pour 8 heures de musique éclectique non stop.

Programme 2026 non dévoilé à ce jour

POUR INFO Programme 2025

16h-17h, à l’église Agathe Catel Primaël Montgauzi

Agathe Catel et Primaël Montgauzí, artistes polyglottes dont les qualités d’écriture ont été primées à plusieurs reprises (lauréats du prix Voix du Sud Fondation La Poste 2023), joignent leur sensibilité pour créer un spectacle musical dans lequel le catalan et l’occitan tiennent une place de choix, au côté de l’espagnol, du portugais et du français. Un duo doux et puissant qui vous fera voyager à travers leurs différents univers musicaux et poétiques.

17h-18h30, à l’église ou à l’impasse Raynal

Scène découverte pour vous faire découvrir cette année 2 groupes du Larzac

Les Adol et leurs percussions, ainsi que Hot Socks Swing Band et leur swing endiablé, vous feront danser et vibrer avant les concerts de la soirée.

18h30-19h30, à la buvette Marakawa

La fanfare à danser !! Cette fanfare, composée de 11 musicien.ne.s, vous emporte dans un groove survolté. Entre funk, hip-hop, raggae, afrobeat et musique latines, des compositions originales amplifiées par un chariot mobile !

20h-21h, grande scène 10 Beers After

Groupe de Rock&Blues influencé par les années 70. Mêlant compositions et reprises, on retrouve 4 membres Lolo, Fred, Vincent et Bruno. Batterie, chant, guitare et basse. 4 potes passionnés qui prennent un vrai plaisir à jouer ensemble !

21h-22h, grande scène La Yema

Un collectif de musiciens réuni autour d’un répertoire résolument latin et caribéen. De la salsa à la timba, des thèmes populaires aux musiques improvisées, La Yema vous invite à partager cette passion pour la sauce latine , riche en saveurs et en couleurs.

De Cuba à Porto Rico, de Saint Domingue à New York, le répertoire est toujours agrémenté de nouvelles compositions et d’arrangements originaux des plus grands standards de la musique latine.

22h-00h, grande scène PPZ

Le groupe a été créé en 2016 par Christian Azéma (Ex Regg’lyss) et Jean Louis Tolmau (guitariste). La formation s’est étoffée avec l’arrivée de Jeanne Tolmau (Chant et claviers), de Daniel Guy (Basse) et plus tard de Doumé (ex Regg’lyss) à la batterie.

En 2025, l’apport de cuivres dans le groupe apporte une tonalité encore plus chaude dans les prestations live. PPZ, c’est surtout une famille, avec les ex Regg’lyss et leurs amis. La musique et les textes sont essentiellement des compositions sur des genres tels que le Reggae, le Ska et le Rocks-teady.

Le groupe vient du Jama d’Oc ! Une île inventée par Kikou et Doumé du temps de Regg’lyss, située entre Atlantique et pays d’Oc !

Restauration, Buvette, et camping sur place. Circulation piétons.

De 16 h à 00 h dans différents endroits de l’Hospitalet du Larzac .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 7 84 29 63 82 secail.jacques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A whole host of bands were on hand for 8 hours of non-stop eclectic music.

L’événement Festival Zicos du Larzac L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-01-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)