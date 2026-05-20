L’Hospitalet-du-Larzac

Fête du village

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Bals, concours de pétanque, repas, animations…

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info programme 2025

Vendredi 18 juillet

19h, Gran Zaco, roi de la fête, s’empare du village

19h30, pétanque mixte (adulte/enfant ou femme/homme) + apéro d’ouverture avec la peña les Aquatrucs

22h, bal avec DJ Yannick

Samedi 19 juillet

14h30, concours de pétanque en doublette (prix + mises + coupes) +village gonflable (dès 2 ans) + vente de glaces et crêpes

16h, manèges

19h, apéritif animé par la peña de l’orchestre

22h30, bal gratos avec l’orchestre Destination et After avec DJ Eyox.

Dimanche 20 juillet

10h30 messe

11h30, cérémonie au monument aux morts suivi par un apéritif offert par la municipalité

13h, passage de la paume

14h30, concours de pétanque en triplette (prix + mises + coupes)

16h, manèges + maquilleuse

17h30, branle del buffet

18h, apéritif animé par la peña Del Sol

20h30, repas Aligot Saucisse

22h, soirée animée par le groupe LOL et After avec DJ Neig

Camping sur place, restauration sur place (food trucks) .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Dances, petanque competitions, meals, animations…

L’événement Fête du village L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)