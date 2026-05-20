Fête du village L’Hospitalet-du-Larzac
Fête du village L’Hospitalet-du-Larzac vendredi 17 juillet 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
Fête du village
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Bals, concours de pétanque, repas, animations…
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info programme 2025
Vendredi 18 juillet
19h, Gran Zaco, roi de la fête, s’empare du village
19h30, pétanque mixte (adulte/enfant ou femme/homme) + apéro d’ouverture avec la peña les Aquatrucs
22h, bal avec DJ Yannick
Samedi 19 juillet
14h30, concours de pétanque en doublette (prix + mises + coupes) +village gonflable (dès 2 ans) + vente de glaces et crêpes
16h, manèges
19h, apéritif animé par la peña de l’orchestre
22h30, bal gratos avec l’orchestre Destination et After avec DJ Eyox.
Dimanche 20 juillet
10h30 messe
11h30, cérémonie au monument aux morts suivi par un apéritif offert par la municipalité
13h, passage de la paume
14h30, concours de pétanque en triplette (prix + mises + coupes)
16h, manèges + maquilleuse
17h30, branle del buffet
18h, apéritif animé par la peña Del Sol
20h30, repas Aligot Saucisse
22h, soirée animée par le groupe LOL et After avec DJ Neig
Camping sur place, restauration sur place (food trucks) .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Dances, petanque competitions, meals, animations…
L’événement Fête du village L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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