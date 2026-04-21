Tournoi de foot L’Hospitalet-du-Larzac
Tournoi de foot L’Hospitalet-du-Larzac dimanche 24 mai 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
Tournoi de foot
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tournoi Bastien Muret
6 à 9 joueurs par équipe
Créez votre dream team et venez affronter des équipes du sud Aveyron et d’ailleurs dans la joie et la bonne humeur… et tenter de remporter la coupe.
Une buvette sera mise en place toute la journée et la CB est même acceptée
9h début des inscriptions
10h coup d’envoi du tournoi 65 .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Bastien Muret Tournament
L’événement Tournoi de foot L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)