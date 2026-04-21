L’Hospitalet-du-Larzac

Tournoi de foot

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tournoi Bastien Muret

6 à 9 joueurs par équipe

Créez votre dream team et venez affronter des équipes du sud Aveyron et d’ailleurs dans la joie et la bonne humeur… et tenter de remporter la coupe.

Une buvette sera mise en place toute la journée et la CB est même acceptée

9h début des inscriptions

10h coup d’envoi du tournoi 65 .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Bastien Muret Tournament

L’événement Tournoi de foot L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)