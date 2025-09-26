JAM L’Hospitalet-du-Larzac
JAM L’Hospitalet-du-Larzac vendredi 26 septembre 2025.
JAM
3 chemin Ferré L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Scène ouverte, concerts live, jam sessions, buvette
19h30 Scène ouverte
21h: JAM
Chez Hot Swing Dances .
3 chemin Ferré L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 80 00 33 88
English :
Open stage, live concerts, jam sessions, refreshment bar
German :
Offene Bühne, Live-Konzerte, Jam Sessions, Getränkestand
Italiano :
Palco aperto, concerti dal vivo, jam session, bar per il ristoro
Espanol :
Escenario abierto, conciertos en directo, jam sessions, bar de refrescos
L’événement JAM L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)