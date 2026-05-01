Repas de la chasse L’Hospitalet-du-Larzac
Repas de la chasse L’Hospitalet-du-Larzac samedi 16 mai 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
Repas de la chasse
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’association de chasse vous invite à leur repas.
Ouvert à tous.
Sur inscription avant le 7 mai 20 .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 62 53 79 46
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English :
The hunting association invites you to their meal.
L’événement Repas de la chasse L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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