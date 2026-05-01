L’Hospitalet-du-Larzac

Repas de la chasse

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association de chasse vous invite à leur repas.

Ouvert à tous.

Sur inscription avant le 7 mai 20 .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 62 53 79 46

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English :

The hunting association invites you to their meal.

L’événement Repas de la chasse L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)