L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac
L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac dimanche 24 mai 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
L’Hos’Pink’Talière
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Soirée au profit de la lutte contre le Cancer
Au programme
• Marche 5 km
• Course 10 km (avec possibilité de canicross)
• Soirée animée par DJ Yannick
• Foodtruck Les Tastous de Léonie
Inscriptions à 14h départ à 15h
Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer (La Clé et La Ligue Contre le Cancer Aveyron).
RDV à la salle des fêtes 15 .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Evening in aid of the fight against cancer
L’événement L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)