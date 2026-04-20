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L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac

L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac

L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac dimanche 24 mai 2026.

Ville : 12230 L'Hospitalet-du-Larzac

Département : Aveyron

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

L’Hospitalet-du-Larzac

L’Hos’Pink’Talière

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Soirée au profit de la lutte contre le Cancer
Au programme
• Marche 5 km
• Course 10 km (avec possibilité de canicross)
• Soirée animée par DJ Yannick
• Foodtruck Les Tastous de Léonie
Inscriptions à 14h départ à 15h
Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer (La Clé et La Ligue Contre le Cancer Aveyron).
RDV à la salle des fêtes 15  .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie  

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English :

Evening in aid of the fight against cancer

L’événement L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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