L’Hospitalet-du-Larzac

L’Hos’Pink’Talière

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Soirée au profit de la lutte contre le Cancer

Au programme

• Marche 5 km

• Course 10 km (avec possibilité de canicross)

• Soirée animée par DJ Yannick

• Foodtruck Les Tastous de Léonie

Inscriptions à 14h départ à 15h

Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer (La Clé et La Ligue Contre le Cancer Aveyron).

RDV à la salle des fêtes 15 .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Evening in aid of the fight against cancer

L’événement L’Hos’Pink’Talière L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)