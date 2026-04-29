Escape Game Sommeil L’Hospitalet-du-Larzac
Escape Game Sommeil L’Hospitalet-du-Larzac mardi 9 juin 2026.
L’Hospitalet-du-Larzac
Escape Game Sommeil
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Venez participer à ce jeu d’énigmes collaboratif autour des mystères du sommeil, alliant convivialité, découverte et bien-être.
Venez vivre en équipe un jeu d’énigmes passionnant sur les mystères du sommeil.
Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.
Préparez-vous à reprendre du service !
De 10h à 12h à la salle du Club House.
Pour les + de 60 ans.
Attention places limitées, inscriptions obligatoire
Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. Financé par les caisses de retraite. .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 66 71 02 pointinfoseniors.larzac@gmail.com
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English :
Come and take part in this collaborative puzzle game about the mysteries of sleep, combining conviviality, discovery and well-being.
L’événement Escape Game Sommeil L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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