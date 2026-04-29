L’Hospitalet-du-Larzac

Escape Game Sommeil

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Venez participer à ce jeu d’énigmes collaboratif autour des mystères du sommeil, alliant convivialité, découverte et bien-être.

Venez vivre en équipe un jeu d’énigmes passionnant sur les mystères du sommeil.

Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Préparez-vous à reprendre du service !

De 10h à 12h à la salle du Club House.

Pour les + de 60 ans.

Attention places limitées, inscriptions obligatoire

Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. Financé par les caisses de retraite. .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 66 71 02 pointinfoseniors.larzac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in this collaborative puzzle game about the mysteries of sleep, combining conviviality, discovery and well-being.

L’événement Escape Game Sommeil L’Hospitalet-du-Larzac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)