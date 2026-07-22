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AGENDA · Le Poujol-sur-Orb

KERMESSE Le Poujol-sur-Orb

mercredi 22 juillet 2026 · Le Poujol-sur-Orb

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Ville
34600 Le Poujol-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif
1 1 1

Le Poujol-sur-Orb

KERMESSE

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12

Kermesse
Mercredi 22 juillet et mercredi 12 août à 16h30 à En avant guinguette
1€ le lot de 5 tickets, de supers lots à gagner !
lancer d’anneaux, course en sac, tier de corde, chamboule-tout…
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Tel 06-15-87-29-11 Valérie
06-74-65-30-72 Christophe
Kermesse
Mercredi 22 juillet et mercredi 12 août à 16h30 à En avant guinguette
1€ le lot de 5 tickets, de supers lots à gagner !
lancer d’anneaux, course en sac, tier de corde, chamboule-tout…
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Tel 06 15 87 29 11 Valérie
06 74 65 30 72 Christophe   .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 87 29 11 

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English : KERMESSE

Community Fair
Wednesday, July 22, and Wednesday, August 12, at 4:30 p.m. at En avant guinguette
1. A set of 5 tickets—great prizes to be won!
Ring toss, sack race, rope tug-of-war, coconut toss…
Parents are responsible for their children
Phone: 06-15-87-29-11 Valérie
06-74-65-30-72 Christophe

L’événement KERMESSE Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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