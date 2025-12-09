Kermesse Saint-Pierre-Bénouville

Kermesse Saint-Pierre-Bénouville dimanche 28 juin 2026.

Kermesse

Impasse des Chênes Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Venez profiter de la kermesse organisée par le Foyer Rural !
Découvrez les différents stands pour amuser petits et grands et participez à la loterie !

Les écuries de Grâce seront présentes pour leur spectacle annuel !
Buvette et crêpes.   .

Impasse des Chênes Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99  foyerrural.stpierrebenouville@gmail.com

