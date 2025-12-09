Kermesse Saint-Pierre-Bénouville
Impasse des Chênes Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
2026-06-28
Venez profiter de la kermesse organisée par le Foyer Rural !
Découvrez les différents stands pour amuser petits et grands et participez à la loterie !
Les écuries de Grâce seront présentes pour leur spectacle annuel !
Buvette et crêpes. .
Impasse des Chênes Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouville@gmail.com
