Soirée Harengs Saint-Pierre-Bénouville
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
2026-11-21
Le Foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous propose une Soirée Harengs !
3 formules vous sont proposées pour déguster les harengs grillés à l’occasion de cette soirée sur place à la Salle des Charmilles pour partager un moment convivial, à emporter pour déguster chez soi en famille ou entre amis, ou sur livraison (cette dernière formule est réservée aux aînés de la commune). .
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com
