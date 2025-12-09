Soirée Harengs Saint-Pierre-Bénouville

Soirée Harengs

Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

2026-11-21

Le Foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous propose une Soirée Harengs !

3 formules vous sont proposées pour déguster les harengs grillés à l’occasion de cette soirée sur place à la Salle des Charmilles pour partager un moment convivial, à emporter pour déguster chez soi en famille ou entre amis, ou sur livraison (cette dernière formule est réservée aux aînés de la commune). .

Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com

