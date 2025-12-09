Soirée Moules Frites Saint-Pierre-Bénouville

Soirée Moules Frites

Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05

2026-09-05

Le Foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous propose une Soirée Moules Frites à la Salle des Charmilles dès 19h30 !

Sur réservation. .

Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com

