Soirée Moules Frites Saint-Pierre-Bénouville

Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05
2026-09-05
Le Foyer Rural de Saint-Pierre-Bénouville vous propose une Soirée Moules Frites à la Salle des Charmilles dès 19h30 !
Sur réservation. .
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouvile@gmail.com
