KHALIL KHALIL – Khalil Albatran & Bilal Alkhatib, Les SUBS, Lyon

KHALIL KHALIL – Khalil Albatran & Bilal Alkhatib 1 et 2 octobre Les SUBS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Porter un nom peut devenir un destin. Khalil Khalil raconte l’histoire d’un homme né sous le poids d’une mémoire qui le précède. Nommé d’après son frère martyr de la première Intifada palestinienne, Khalil cherche sa place entre héritage et émancipation. Sur scène, la danse et la musique sont un terrain de lutte intime. Une quête pour exister au-delà du nom, sans renier ce qu’il porte.

Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 39 10 02 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://lessubs.notre-billetterie.com/billets?spec=73 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Porter un nom peut devenir un destin. Khalil Khalil raconte l’histoire d’un homme né sous le poids d’une mémoire qui le précède. Nommé d’après son frère martyr de la première Intifada palestinienne,…

©Bilal Alkhatib