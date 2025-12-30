KIAK UN GARCON INUIT INOUI THEATRE AKTEON – MONTREUIL Montreuil

KIAK UN GARCON INUIT INOUI Début : 2026-03-14 à 11:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 22 marsRelâches les 23/24 février, 02/03 marsSamedi / Dimanche et tous les jours pendant les vacancesA 11h30A partir de 2 ansVenez suivre les aventures d’un jeune héros qui fait fuir les ours par magie ?! Chansons, petits instruments, décor du grand Nord ! Un moment ludique qui fait grandir en douceur !Kiak part à la pêche pour la première fois tout seul. Lorsqu’il ne voit plus que l’horizon à 360°, il découpe la banquise et y plonge son fil de pêche. Il attend longtemps… quand soudain « ça mord ». Un poisson plus grand que vingt petits doigts sort de l’eau glacée !Mais voilà, ce poisson il rit tout doucement !!!! Kiak le remet à l’eau… Aurait-il découvert un pouvoir ? En explorateur téméraire et joyeux, Kiawak va tester la puissance de son sourire ! Ses parents et le village tout entier en sont témoins : Kiak grandit bien !Cie La Fabrique des HistoiresAvec en alternance Lena Toquer, Clara Caillibot, Iris laroche, Leila Flutsh.Durée 30 minutes

THEATRE AKTEON – MONTREUIL 88 RUE ALEXIS PESNON 93100 Montreuil 93