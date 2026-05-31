KIBOLIVE n°1, Théâtre du vieux Saint-Etienne, Rennes

KIBOLIVE n°1 Vendredi 11 septembre, 17h30 Théâtre du vieux Saint-Etienne Ille-et-Vilaine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T17:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T17:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

KIBOLIVE #1 – Musiques de films Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes Ouverture : 17h30 | Début : 18h CORPS OR au piano (concert live) Blind test 100% live avec le quatuor KORDENN Récompenses à gagner ️ Restauration sur place Une soirée originale entre concert et jeu musical autour des plus grandes musiques de film !

KIBOLIVE #1 – Spécial Musiques de Films

Kibokozh Production lance la toute première édition de KIBOLIVE au Théâtre du Vieux Saint-Étienne à Rennes !

Lieu : Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes Ouverture des portes : 17h30 Début du concert : 18h

✨ AU PROGRAMME

1ère partie – Concert livePlongez dans l’univers des musiques de films avec CORPS OR au piano, pour un moment sensible et immersif autour des plus belles bandes originales.

2ème partie – Blind test avec des musiciens live Un blind test pas comme les autres, entièrement joué en live par le quatuor à cordes KORDENN.Testez votre culture musicale cinéma dans une ambiance fun et participative !

Récompenses pour les meilleurs participants

THÈME

Une soirée 100% dédiée à la musique de film : émotions, souvenirs et frissons garantis.

️ SUR PLACE

Un espace restauration sera disponible pour profiter pleinement de la soirée.

Une expérience originale entre concert et jeu musical, à vivre entre amis ou en famille.Places limitées – pensez à réserver !

Théâtre du vieux Saint-Etienne 14 rue d’échange, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kibokozh-production/evenements/kibolive-premiere-edition-blindtest-musique-de-film?_gl=1%2a19b7rkj%2a_gcl_au%2aMTU4ODgzODQ3LjE3NzcwMjA5NDMuNTIzNzU1ODc5LjE3NzczNjE4OTMuMTc3NzM2MTg5Mw.. »}] https://www.helloasso.com/associations/kibokozh-production/evenements/kibolive-premiere-edition-blindtest-musique-de-film?_gl=1%2a19b7rkj%2a_gcl_au%2aMTU4ODgzODQ3LjE3NzcwMjA5NDMuNTIzNzU1ODc5LjE3NzczNjE4OTMuMTc3NzM2MTg5Mw..

KIBOLIVE #1 Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes Concert live CORPS OR Blind test live avec KORDENN Une soirée entre concert et jeu musical autour des plus grandes musiques de film ! BLINDTEST MUSICIENS LIVES QUATUOR MUSIQUE DE FILM MUSIQUE PIANO RECOMPENSES KIBOLIVE KIBOKOZH THEATRE VIEUX SAINT ETIENNE

Margaux Tansu