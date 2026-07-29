KIDS PARTY Le Barcarès
mardi 25 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
KIDS PARTY
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 20:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Déambulations avec échasses, mini boum. Ballons géants et bulles géantes. Pour les enfants de 4 à 9 ans.
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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Walk-around activities with games and a mini party. Giant balloons and giant bubbles. For children ages 4 to 9.
L’événement KIDS PARTY Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE PORT BARCARES
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