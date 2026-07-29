Informations pratiques

Le Barcarès

KIDS PARTY

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 20:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Déambulations avec échasses, mini boum. Ballons géants et bulles géantes. Pour les enfants de 4 à 9 ans.

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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Walk-around activities with games and a mini party. Giant balloons and giant bubbles. For children ages 4 to 9.

L’événement KIDS PARTY Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE PORT BARCARES