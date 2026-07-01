Informations pratiques

Le Barcarès

LES SECRETS DE LA FLORE

Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Sortie nature au site des Dosses au Barcarès avec l’association Tambouilles et Vadrouilles, entre étang et Méditerannée. Découverte ludique de la biodiversité locale à travers jeux et ateliers (plantes, oiseaux, insectes). Une balade conviviale et immersive pour mieux comprendre les richesses naturelles du littoral. Informations et réservations 06 73 11 52 23.

maisondeletang@mairie-leucate.fr

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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Nature outing at the Dosses site in Barcarès with the Tambouilles et Vadrouilles association, between the lagoon and the Mediterranean. A fun exploration of local biodiversity through games and workshops (plants, birds, insects). A friendly and immersive walk to better understand the natural riches of the coastline. Information and reservations: 06 73 11 52 23.

maisondeletang@mairie-leucate.fr

L’événement LES SECRETS DE LA FLORE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE PORT BARCARES