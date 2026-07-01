LES SECRETS DE LA FLORE Le Barcarès
vendredi 31 juillet 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
LES SECRETS DE LA FLORE
Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 11:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Sortie nature au site des Dosses au Barcarès avec l’association Tambouilles et Vadrouilles, entre étang et Méditerannée. Découverte ludique de la biodiversité locale à travers jeux et ateliers (plantes, oiseaux, insectes). Une balade conviviale et immersive pour mieux comprendre les richesses naturelles du littoral. Informations et réservations 06 73 11 52 23.
maisondeletang@mairie-leucate.fr
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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
Nature outing at the Dosses site in Barcarès with the Tambouilles et Vadrouilles association, between the lagoon and the Mediterranean. A fun exploration of local biodiversity through games and workshops (plants, birds, insects). A friendly and immersive walk to better understand the natural riches of the coastline. Information and reservations: 06 73 11 52 23.
maisondeletang@mairie-leucate.fr
L’événement LES SECRETS DE LA FLORE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE PORT BARCARES
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