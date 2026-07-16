TOURNEE PITCH Le Barcarès
samedi 1 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
TOURNEE PITCH
Allée des Arts Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Cet été, La Tournée Pitch fait escale au Barcarès pour un moment de détente et de convivialité en famille ! Petits et grands pourront profiter d’animations ludiques, de jeux, de défis et de nombreuses surprises dans une ambiance festive et chaleureuse.
.
Allée des Arts Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, the La Tournée Pitch tour is stopping in Barcarès for a fun, family-friendly get-together! Young and old alike can enjoy fun activities, games, challenges, and plenty of surprises in a warm and festive atmosphere.
L’événement TOURNEE PITCH Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES
À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)
- LES LUNDIS DU JAZZ Le Barcarès 20 juillet 2026
- FETE BELGE Le Barcarès 21 juillet 2026
- CONCERT POP ROCK Le Barcarès 22 juillet 2026
- SAX ON THE BEACH Le Barcarès 23 juillet 2026
- DJ DYLAN ANNEES 80 Le Barcarès 23 juillet 2026