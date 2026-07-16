Informations pratiques

Le Barcarès

TOURNEE PITCH

Allée des Arts Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Cet été, La Tournée Pitch fait escale au Barcarès pour un moment de détente et de convivialité en famille ! Petits et grands pourront profiter d’animations ludiques, de jeux, de défis et de nombreuses surprises dans une ambiance festive et chaleureuse.

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Allée des Arts Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

This summer, the La Tournée Pitch tour is stopping in Barcarès for a fun, family-friendly get-together! Young and old alike can enjoy fun activities, games, challenges, and plenty of surprises in a warm and festive atmosphere.

L’événement TOURNEE PITCH Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES