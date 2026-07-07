KIDS VS WILD MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 18 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
KIDS VS WILD MARDI 18 AOÛT
43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
14H30 & 16H15 Durée 1H30
Office de Tourisme (Plan de ville H8)
Initiez-vous aux bases de la survie en pleine nature construire un abri, trouver de l’eau, faire du feu et reconnaître les arbres.
À prévoir sac à dos, eau, goûter, casquette et k-way.
6-12 ans Gratuit Inscription à l’Office de Tourisme 12 enfants max. Sous la responsabilité parentale
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43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
2:30 p.m. & 4:15 p.m. ? Duration: 1 hour 30 minutes
Tourist Office (City Map: H8)
Learn the basics of wilderness survival: building a shelter, finding water, starting a fire, and identifying trees.
What to bring: backpack, water, snack, hat, and rain jacket.
Ages 6–12 ? Free ? Register at the Tourist Office ? Max. 12 children. Parents are responsible for their children
L’événement KIDS VS WILD MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU
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