KiF Blotzheim

KiF

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

KiF est un artiste originaire de l’île de La Réunion, installé dans la région mulhousienne, qui impose sa voix dans le paysage rap français avec une authenticité rare. Sa dernière sortie, Loin des autres, marque un vrai tournant dans son univers plus introspectif, plus personnel, plus vrai. Ce titre ouvre la voie à une nouvelle ère, avec des morceaux puissants comme Désolé et Plus de temps qui arrivent fort. KiF, c’est du fond, du style, et une direction artistique affirmée qui parle à ceux qui vivent, doutent et avancent. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

