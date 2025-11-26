Les Goguettes (en trio mais à quatre) Blotzheim

Les Goguettes (en trio mais à quatre)

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

2026-05-21

Après 10 années couronnées de succès, soit 2 quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement.

Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusque sur celles de l’Olympia, des Folies Bergère et du Casino de Paris… auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien (Régime). Mais non ! .

