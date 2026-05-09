Kino Cabaret Tournage Court-Métrage Saint-Vincent-du-Pendit
Kino Cabaret Tournage Court-Métrage Saint-Vincent-du-Pendit lundi 29 juin 2026.
Saint-Vincent-du-Pendit
Kino Cabaret Tournage Court-Métrage
50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-29
Mise en scène immersive dans des châteaux du territoire avec des professionnels
Hébergement à la ferme des cerisiers
Projection dans le château hanté du 31 octobre
Pour les 12-14 ans
Seule la nourriture sera à la charge financière des familles
Mise en scène immersive dans des châteaux du territoire avec des professionnels
Hébergement à la ferme des cerisiers
Projection dans le château hanté du 31 octobre
Pour les 12-14 ans
Seule la nourriture sera à la charge financière des familles
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50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Immersive staging in castles in the area with professionals
Accommodation at La ferme des cerisiers
Projection in the haunted castle on October 31
For ages 12-14
Only food will be the financial responsibility of families
L’événement Kino Cabaret Tournage Court-Métrage Saint-Vincent-du-Pendit a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne