Saint-Vincent-du-Pendit

Kino Cabaret Tournage Court-Métrage

50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-29

Mise en scène immersive dans des châteaux du territoire avec des professionnels

Hébergement à la ferme des cerisiers

Projection dans le château hanté du 31 octobre

Pour les 12-14 ans

Seule la nourriture sera à la charge financière des familles

Mise en scène immersive dans des châteaux du territoire avec des professionnels

Hébergement à la ferme des cerisiers

Projection dans le château hanté du 31 octobre

Pour les 12-14 ans

Seule la nourriture sera à la charge financière des familles

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50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

Immersive staging in castles in the area with professionals

Accommodation at La ferme des cerisiers

Projection in the haunted castle on October 31

For ages 12-14

Only food will be the financial responsibility of families

L’événement Kino Cabaret Tournage Court-Métrage Saint-Vincent-du-Pendit a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne