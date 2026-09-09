Informations pratiques

Troyes

Kino

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23

Alors que tout allait bien dans sa vie… elle est arrivée.

La première.

Celle dont on se souvient toujours L’attaque de panic.

Kino va être diagnostiqué d’une anxiété généralisée avec option agoraphobie.



Le meilleur diagnostic possible quand on joue tous les soirs devant des centaines de personnes, dans une salle, fermée, sans fenêtres.

Parfait timing.

Aujourd’hui, tout va mieux.



Il a enfin assez de recul pour raconter ce bordel sur scène comment la santé mentale lui est tombée dessus sans prévenir, comment il a géré, foiré, survécu et surtout… comment il a décidé d’en faire un spectacle.

PANIC ATTACK, c’est drôle, honnête et décomplexé.

Un spectacle sur deux années d’enfer… racontées par quelqu’un qui peut enfin en rire. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Kino Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne