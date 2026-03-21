Kojiki, chronique japonaise Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Spectacle par Blanche Le LiepvreLa beauté de la fleur du cerisier, l’éclatante lame du sabre, la rudesse des montagnes et l’humour des Japonais s’entremêlent avec la grandiose création du monde et le récit de la rencontre de Yuki, un homme mystérieux venu du Japon. Comme un guide, il nous montre le chemin des origines, au pays du Soleil Levant.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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