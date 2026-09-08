« KONTACT » par la compagnie Puéril Péril, SIAHVY Syndicat de l’Yvette, Saulx-les-Chartreux

Informations pratiques

« KONTACT » par la compagnie Puéril Péril Samedi 19 septembre, 17h30 SIAHVY Syndicat de l’Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:20:00+02:00

KONTACT

Compagnie Puéril Péril

✦Cirque

Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié.

Le premier contact pouvant être intimidant, proposition de passer rapidement aux suivants pour apprécier en toute simplicité le plaisir d’une parenthèse de convivialité. Misanthropes s’abstenir…

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

SIAHVY Syndicat de l’Yvette 12 avenue Salvador-Allende 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France 0169317210 http://www.siahvy.org Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la Vallée de l’Yvette Parkings à proximité du site – stationnement à l’intérieur interdit sauf vélos

Spectacle « KONTACT »