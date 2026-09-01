Kordevez Festival Cordemais
vendredi 18 septembre 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Kordevez Festival
35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
11 groupes et artistes seront à l’affiche de ce festival de musique rock, parmi lesquels Elmer Food Beat, Cachmire, Cartoon Machine, YoFunders, Zscore, Rue de la Forge, Rocket Baby Dolls, Jlow… .
35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire estuaireprod@gmail.com
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English :
L’événement Kordevez Festival Cordemais a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon