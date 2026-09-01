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AGENDA · Cordemais

Kordevez Festival Cordemais

vendredi 18 septembre 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
35 Rue des Sports
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Cordemais

Kordevez Festival

35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19

11 groupes et artistes seront à l’affiche de ce festival de musique rock, parmi lesquels Elmer Food Beat, Cachmire, Cartoon Machine, YoFunders, Zscore, Rue de la Forge, Rocket Baby Dolls, Jlow…   .

35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire   estuaireprod@gmail.com

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English :

L’événement Kordevez Festival Cordemais a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon

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