Korrika ttipia Cambo-les-Bains

En amont de la Korrika, grande course en faveur de la langue basque qui s’élancera le 19 mars depuis Tardets, les écoles et collèges de Cambo prendront part à la Korrika ttipi. Les élèves s’élanceront dans les rues de la commune pour porter, eux aussi, le message en faveur de l’euskara. Départ à 14h depuis le collège Xalbador. .
