Korrika ttipia

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

En amont de la Korrika, grande course en faveur de la langue basque qui s’élancera le 19 mars depuis Tardets, les écoles et collèges de Cambo prendront part à la Korrika ttipi. Les élèves s’élanceront dans les rues de la commune pour porter, eux aussi, le message en faveur de l’euskara. Départ à 14h depuis le collège Xalbador. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika ttipia

L’événement Korrika ttipia Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cambo les Bains