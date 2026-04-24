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Tournoi de fléchettes Rue Usimendia Cambo-les-Bains

Tournoi de fléchettes Rue Usimendia Cambo-les-Bains

Tournoi de fléchettes Rue Usimendia Cambo-les-Bains samedi 2 mai 2026.

Lieu : Rue Usimendia

Adresse : Mur à gauche

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Tournoi de fléchettes

Rue Usimendia Mur à gauche Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Pour ceux voulant faire chauffer leurs fléchettes ET ceux voulant découvrir la douce euphorie du lancer de fléchettes, nous vous attendons le samedi 2 mai sur la place du Bas-Cambo !

Sur place sont prévus 2 tournois pour permettre à tout les niveaux de jouer avec des gens de leurs niveaux. Ces tournois sont ouverts à tous jeunes ou moins jeunes, précis ou néophytes, nous pouvons même adapter les cibles aux plus petits ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Ce jeu se veut et restera le plus inclusif possible !

Sur place, nos commerçants locaux de Chez Claudine et Tante Ursule sauront vous désaltérer et combler vos petits estomacs du midi jusqu’au soir !

Inscription sur place à partir de 13h.   .

Rue Usimendia Mur à gauche Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 97 59 45  euskaldardoa@hotmail.com

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English :

L’événement Tournoi de fléchettes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains

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