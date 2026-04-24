Tournoi de fléchettes Rue Usimendia Cambo-les-Bains
Tournoi de fléchettes Rue Usimendia Cambo-les-Bains samedi 2 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Tournoi de fléchettes
Rue Usimendia Mur à gauche Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Pour ceux voulant faire chauffer leurs fléchettes ET ceux voulant découvrir la douce euphorie du lancer de fléchettes, nous vous attendons le samedi 2 mai sur la place du Bas-Cambo !
Sur place sont prévus 2 tournois pour permettre à tout les niveaux de jouer avec des gens de leurs niveaux. Ces tournois sont ouverts à tous jeunes ou moins jeunes, précis ou néophytes, nous pouvons même adapter les cibles aux plus petits ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Ce jeu se veut et restera le plus inclusif possible !
Sur place, nos commerçants locaux de Chez Claudine et Tante Ursule sauront vous désaltérer et combler vos petits estomacs du midi jusqu’au soir !
Inscription sur place à partir de 13h. .
Rue Usimendia Mur à gauche Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 97 59 45 euskaldardoa@hotmail.com
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English :
L’événement Tournoi de fléchettes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains
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