KOTATSU, PASCAL RAMBERT / ORIZA HIRATA Théâtre National de Bretagne Rennes
KOTATSU, PASCAL RAMBERT / ORIZA HIRATA Théâtre National de Bretagne Rennes mercredi 25 novembre 2026.
KOTATSU, PASCAL RAMBERT / ORIZA HIRATA Théâtre National de Bretagne Rennes 25 – 28 novembre Ille-et-Vilaine
Une famille japonaise dont la petite entreprise, fondée une génération plus tôt, est devenue une société prospère internationale, voit surgir tensions et menaces au risque de tout perdre.
Tokyo. Réunis pour célébrer le Nouvel An, une famille japonaise dont la petite entreprise, fondée une génération plus tôt, est devenue une société prospère internationale, voit surgir tensions et menaces au risque de tout perdre.
Autour du « kotatsu », table chauffante traditionnelle japonaise, parents, enfants et proches se retrouvent pour un moment censé célébrer leur réussite commune. Mais derrière l’apparente convivialité de cette réunion familiale, des tensions émergent peu à peu. Les conversations, les souvenirs partagés et les échanges sur les réseaux sociaux révèlent progressivement les fragilités, les non-dits qui les traversent.
Oriza Hirata et Pascal Rambert s’appuient sur la symbolique du « kotatsu » pour créer un espace intime où se mêlent chaleur, proximité et confrontation. Dans ce jeu de rôle ou de dupes, ils dissèquent la sphère intime pour mieux révéler les failles de la société contemporaine.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T19:45:00.000+01:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4222
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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