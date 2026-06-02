Gregailh Parc d’Algarve Rennes
Gregailh Parc d’Algarve Rennes jeudi 6 août 2026.
Gregailh Parc d’Algarve Rennes Jeudi 6 août, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Concert – Post-trad]
Le duo rennais associe les musiques traditionnelles de Bretagne, répétitives et électroniques. Ce duo revisite le répertoire des sonneurs de bombardes et de binious bretons en y associant des sonorités expérimentales. Leur vielle-à-roue est augmentée d’effets et de distorsions, leur tambour de cordes graves et de métaux, produisant une musique novatrice et puissante.
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T21:15:00.000+02:00
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Parc d’Algarve 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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