Balade enchantée au crépuscule Jardin des Mille Pas Rennes
Balade enchantée au crépuscule Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 6 août 2026.
Balade enchantée au crépuscule Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 6 août, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans
Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre …
Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre … Prévoyez votre petite couverture et votre mug pour boire une tisane chaude en guettant les étoiles filantes ! Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 20h30-22h30
Gratuit sur inscription, à partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T22:30:00.000+02:00
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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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