Balade enchantée au crépuscule Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 6 août 2026.

Balade enchantée au crépuscule Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 6 août, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans

Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre …

Une soirée pour partir à la découverte de la nuit à la Prévalaye, observer les papillons, chauves-souris et autres curiosités de l’ombre … Prévoyez votre petite couverture et votre mug pour boire une tisane chaude en guettant les étoiles filantes ! Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Infos pratiques :

Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES

Horaires : 20h30-22h30

Gratuit sur inscription, à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-06T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-06T22:30:00.000+02:00

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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



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