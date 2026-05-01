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Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure

Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure

Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 3 Rue Pannard

Ville : 28190 Courville-sur-Eure

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif enfant

Courville-sur-Eure

Kristin & Gustina chantent l’amour

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Kristin & Gustina chantent l’amour
Rendez-vous le dimanche 17 mai à 17h, Salle Pannard de Courville-sur-Eure.

Une fantaisie musicale avec tombola du cœur vous attend !

10€ adulte 3€ pour les moins de 12ans
Durée 1h tout public à partir de 7ans. 3  .

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 83 98 77 42 

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English :

Kristin & Gustina sing of love

L’événement Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-02 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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