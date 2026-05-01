Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure
Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure dimanche 17 mai 2026.
Courville-sur-Eure
Kristin & Gustina chantent l’amour
3 Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Kristin & Gustina chantent l’amour
Rendez-vous le dimanche 17 mai à 17h, Salle Pannard de Courville-sur-Eure.
Une fantaisie musicale avec tombola du cœur vous attend !
10€ adulte 3€ pour les moins de 12ans
Durée 1h tout public à partir de 7ans. 3 .
3 Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 83 98 77 42
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English :
Kristin & Gustina sing of love
L’événement Kristin & Gustina chantent l’amour Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-02 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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