Kumina La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Kumina

Du vendredi 4 au samedi 5 juin 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:00:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-04

Spectacle dans le cadre du Festival Les Rencontres à l’échelle.

Une performance dans laquelle mémoire, enfance et poésie luttent pour conjurer les frontières.







Quelle colère porte en lui un exilé ? Quel poème pour dire les peurs et les doutes inhérents au déracinement ? Dans la pénombre des temps modernes, un homme cherche à tâtons des mots. Ils viennent en français, en portugais ou en changane. Ils nous plongent dans une histoire intime déchirée par la colonisation et font revivre la langue de Pessoa, celle de Kamau Brathwaite, l’immense poète de la Barbade, ou encore de Virgile, Dante, Camoes…







Dramaturge et metteur en scène, l’artiste mozambicain Victor de Oliveira est né dans une colonie africaine. Petit-fils de colons et colonisés, il écrit et interprète ce seul en scène captivant. Sur un sol couvert de sable, entre ombre et lumière, poèmes et histoires s’éclairent avec une force et une fragilité singulières. Les mots scandent les souffrances et les espoirs des exilé·es, interrogeant les rapports entre le Nord et le Sud. Une voix rare, universelle et nécessaire.





Texte, interprétation et mise en scène Victor de Oliveira. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Performance as part of the Les Rencontres %E0 l’%E9chelle Festival.

L’événement Kumina Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille