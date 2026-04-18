Kuttolsheim

Kutt’ en fête !

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le village de Kuttolsheim en fête !

Programme

Dès 15h, profitez d’une balade en voitures anciennes, avant de laisser place à la musique à partir de 17h avec les enfants de l’école.

La soirée se poursuit avec plusieurs groupes musicaux, et termine en beauté avec DJ Eric.

Buvette et restauration sur place. 0 .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 32 mairie@kuttolsheim.fr

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English :

L’événement Kutt’ en fête ! Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg