Kutt’ en fête ! Kuttolsheim
Kutt’ en fête ! Kuttolsheim samedi 20 juin 2026.
Kuttolsheim
Kutt’ en fête !
rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le village de Kuttolsheim en fête !
Programme
Dès 15h, profitez d’une balade en voitures anciennes, avant de laisser place à la musique à partir de 17h avec les enfants de l’école.
La soirée se poursuit avec plusieurs groupes musicaux, et termine en beauté avec DJ Eric.
Buvette et restauration sur place. 0 .
rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 32 mairie@kuttolsheim.fr
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English :
L’événement Kutt’ en fête ! Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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