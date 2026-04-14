L.E.J + Sweet Julie, Alhambra, Genève

L.E.J + Sweet Julie Samedi 25 avril, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

L.E.J

« S’aimer c’est une galère »

Le trio L.E.J sera en concert à l’Alhambra de Genève, le samedi 25 avril 2026. Connues pour leurs harmonies vocales et leur énergie scénique débordante, elles viendront présenter leur nouvel album « S’aimer c’est une galère ».

L**.E.J**, c’est l’histoire d’une amitié née à Saint-Denis entre Lucie, Elisa et Juliette, unies dès l’enfance par la musique. Elles se font remarquer avec leurs vidéos de reprises et explosent en 2015 grâce à un mashup viral. Le succès soudain les pousse à trouver leur identité au-delà du buzz, et leurs albums confirment leur singularité.

Avec leur nouveau disque, « S’aimer c’est une galère » autoproduit et façonné à six mains, les L.E.J franchissent une nouvelle étape. Leur son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch, met en valeur leurs voix envoûtantes portées par des sonorités modernes. Plus que jamais, elles livrent une musique qui leur ressemble, sincère et sans compromis.

S’aimer, c’est accepter que rien ne soit simple. Que l’amour et l’amitié sont parfois un champ de bataille, un jeu d’équilibre fragile, un mélange de peines et de rires qui sonnent plus fort que tout le reste. C’est ce que les L.E.J chantent aujourd’hui. L’amour sans filtre. L’amitié imparfaite. Les galères du quotidien. Et ce combat permanent pour s’accepter, tel⸱le⸱s que nous sommes.

Retrouvez Lucie, Elisa et Juliette sur la scène de l’Alhambra de Genève, le samedi 25 avril 2026.

En première partie : Sweet Julie

Horaires (sous réserve de modifications) :

19h ouverture des portes

20h concert

Renseignements (organisateur) Opus One :

info@opus-one.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/event/l-e-j-salle-de-lalhambra-20592384/ »}] [{« link »: « mailto:info@opus-one.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Opus One présente : L.E.J + Sweet Julie en concert à l’Alhambra, le 25 avril 2026

DR