L’ église Saint-Martin, Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac, Vindrac-Alayrac

Informations pratiques

L’ église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 10h00 Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Tarn

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église sur la journée du dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

Accueil gratuit et les dons sont acceptés avec plaisir pour la restauration de l’église de notre charmante commune.

Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Vindrac-Alayrac 81170 Tarn Occitanie

Un édifice bâti au XV ème siècle, classé monument historique en 1927 faisant l’objet d’un plan de restauration auprès des monuments historiques. Cadrans solaires – vitraux – sculpture – Piéta – peinture – tabernacle à ailes

©mairie de Vindrac-Alayrac