L’ église Saint-Martin, Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac, Vindrac-Alayrac
dimanche 20 septembre 2026 · Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac · Vindrac-Alayrac
Informations pratiques
L’ église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 10h00 Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Tarn
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’église sur la journée du dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
Accueil gratuit et les dons sont acceptés avec plaisir pour la restauration de l’église de notre charmante commune.
Rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac rue des Mérovingiens 81170 Vindrac-Alayrac Vindrac-Alayrac 81170 Tarn Occitanie
Un édifice bâti au XV ème siècle, classé monument historique en 1927 faisant l’objet d’un plan de restauration auprès des monuments historiques. Cadrans solaires – vitraux – sculpture – Piéta – peinture – tabernacle à ailes
©mairie de Vindrac-Alayrac