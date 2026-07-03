Informations pratiques

Vic-la-Gardiole

L’ EMMUSCADE MYSTERE

6 Route de Montpellier Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les Emmuscades 20 ans de muscat, cinéma et gastronomie locale, à Frontignan la Peyrade. Les domaines viticoles ouvrent leurs portes pour des soirées à partager entre amis.

Au coeur des sublimes domaines viticoles de Frontignan, les Emmuscades proposent une séance de cinéma en plein air organisée par l’association Les Hallu’Cinés, passionnés de films rares et indépendants. Avant la projection, place à la dégustation de muscat sec et à la traditionnelle brasucade de moules, dans une ambiance conviviale.

Le 6 août, rendez-vous au Domaine de La Plaine pour une projection mystère — le film n’est dévoilé qu’au moment de la séance, pour le plus grand plaisir des curieux. A la nuit tombée, on s’installe devant l’écran, sous les étoiles, pour ce rendez-vous incontournable de l’été frontignanais, qui célèbre cette année ses 20 ans.

Le concept muscat, cinéma, gastronomie locale !

Informations pratiques

– Ouverture des portes à 19h30.

– Brasucade de moules à 20h30.

– Projection à la nuit tombée.

Tarifs

– 1 assiette de brasucade + 1 verre de muscat + 1 film = 12 €* (moins de 10 ans 6 €)

– Pique-nique possible et conseillé.

– Réservation obligatoire .

6 Route de Montpellier Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’ EMMUSCADE MYSTERE

Les Emmuscades: 20 years of Muscat wine, cinema, and local cuisine in Frontignan-la-Peyrade. The wineries open their doors for evenings to enjoy with friends.

L’événement L’ EMMUSCADE MYSTERE Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau