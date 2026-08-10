Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

L ‘Ultra-Trail du Mont-Blanc® La référence dans l’univers du trail running

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 17:45:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Créée en 2003, l’UTMB est la course de trail running la plus mythique et la plus prestigieuse au monde. 176km et 10,000 mètres de dénivelé positif pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l’Italie, la Suisse et la France.

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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

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English :

Created in 2003, the UTMB is the world’s most legendary and prestigious trail running race. 176km and 10,000 metres of ascent to circumnavigate Mont-Blanc through Italy, Switzerland and France.

L’événement L ‘Ultra-Trail du Mont-Blanc® La référence dans l’univers du trail running Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc